Защитник «Вулверхэмптона» Ки-Яна Хувер вспомнил о том, как покидал «Ливерпуль» осенью 2020 года.

«Это был непростой выбор, но не могу назвать его слишком сложным. Я знал, что буду играть больше, чем в «Ливерпуле», поэтому я и решил покинуть клуб. Думаю, это было лучшее решение для моей карьеры», — цитирует Хувера Goal.

19-летний голландец обучался в академии «Ливерпуля». В сентябре 2020 года футболист перешел в «Вулверхэмптон», заключив с клубом пятилетний контракт.