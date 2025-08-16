Кьеза посвятил гол в первом матче сезона погибшему Диогу Жоте

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза после победы над «Борнмутом» (4:2) в 1-м туре АПЛ посвятил свой гол бывшему одноклубнику Диогу Жоте.

«Это был великий момент для меня... но мои мысли о Диогу Жоте. Это было очень эмоционально для меня. Должен сказать, что после гола мои мысли были о его семье, о его брате Андре. Это единственное, что я могу сказать», — приводит BBC слова Кьезы.

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в ДТП в Испании. Согласно предварительному заключению о причинах аварии, автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, после чего футболист потерял управление.