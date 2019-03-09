Кейн забил двухсотый гол в карьере

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился забитым мячом в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона". Этот гол стал для 25-летнего англичанина 200-м в карьере (180 в АПЛ + 20 за сборную Англии)

В текущем сезоне Кейн провел 40 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 5 результативных передач.

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