Кейн забил двухсотый гол в карьере

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился забитым мячом в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона". Этот гол стал для 25-летнего англичанина 200-м в карьере (180 в АПЛ + 20 за сборную Англии)
Kane score Nice goal 💪💪💪– Bouomrani Mohamed houssem (@BouomraniH) 9 марта 2019 г.
#SOUTOT pic.twitter.com/BmjOdzmlsM
2️⃣0️⃣0️⃣ career goals for @HKane 💪#SOUTOT pic.twitter.com/7dKYyguU9r– Goal (@goal) 9 марта 2019 г.
В текущем сезоне Кейн провел 40 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 5 результативных передач.
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