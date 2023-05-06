Кейн забил 209-й гол в АПЛ и обошел Руни в списке лучших бомбардиров лиги
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.
Кейн открыл счет в матче против «Кристал Пэлас» в 35-м туре чемпионата Англии (1:0). Теперь на счету 29-летнего футболиста 209 забитых мячей в 317 играх АПЛ.
Как сообщает Opta, Кейн обошел Уэйна Руни (208 голов) в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
Лучшим бомбардиром в истории АПЛ остается Алан Ширер, забивший 260 мячей в 441 матче.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|
2
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|33
|19
|6
|8
|49-40
|63
|
5
|Ливерпуль
|34
|17
|8
|9
|66-42
|59
|
6
|Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|
7
|Брайтон
|32
|16
|7
|9
|62-40
|55
|
8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|
11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|
13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|
14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|
15
|Вест Хэм
|34
|9
|7
|18
|37-50
|34
|
16
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
17
|Лидс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|
18
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|17:00
|
Борнмут – Челси
|1 : 3
|6.05
|17:00
|
Ман. Сити – Лидс
|2 : 1
|6.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|1 : 0
|6.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|1 : 0
|6.05
|19:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|7.05
|18:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|7.05
|21:00
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|8.05
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|- : -
|8.05
|19:30
|
Брайтон – Эвертон
|- : -
|8.05
|22:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|26
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|23
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|33
|1
|10
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|34
|1
|6
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