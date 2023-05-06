Кейн забил 209-й гол в АПЛ и обошел Руни в списке лучших бомбардиров лиги

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Кейн открыл счет в матче против «Кристал Пэлас» в 35-м туре чемпионата Англии (1:0). Теперь на счету 29-летнего футболиста 209 забитых мячей в 317 играх АПЛ.

Как сообщает Opta, Кейн обошел Уэйна Руни (208 голов) в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Лучшим бомбардиром в истории АПЛ остается Алан Ширер, забивший 260 мячей в 441 матче.