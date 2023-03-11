Кейн встретиться с президентом «Тоттенхэма» перед принятием решения о будущем в команде

Нападающий Гарри Кейн в скором времени встретиться с руководством «Тоттенхэма», чтобы обсудить свое будущее, сообщает Daily Mail.

По данным источника, футболист проведет встречу с президентом «шпор» Даниэлем Леви перед тем, как принять решение.

Сообщалось, что основными претендентами на игрока являются «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». «Тоттенхэм» попросит за Кейна не менее 113 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.