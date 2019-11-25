Кейн встретился с Покеттино перед назначением Моуринью

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал, что провел встречу с экс-тренером команды Маурисио Покеттино.

— Я хотел увидеть его, мы поговорили пару часов, — приводит слова Кейна Goal. - Было приятно сделать это до прихода нового тренера.

Его уход стал большим шоком для всех, включая игроков. Внезапно у нас появился новый тренер, один из лучших, которых когда-либо были в футболе, так что мы должны поднять головы и сосредоточиться на игре.

19 ноября руководство «Тоттенхэма» уволило Покеттино, а затем назначило главным тренером Жозе Моуринью.