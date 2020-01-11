Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн успешно перенес операцию. Об этом сообщил сам футболист в своем Twitter.

— Операция прошла очень хорошо. Первый день восстановления начинается прямо сейчас, — написал Кейн.

Игрок получил повреждение во время матча 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1), который прошел 1 января. Медицинский штаб «Тоттенхэма» ожидает, что форвард и капитан сборной Англии вернется к тренировкам не раньше апреля.

В текущем сезоне Кейн провел 25 матчей за «шпор», забил 17 голов и сделал две результативные передачи.