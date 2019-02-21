Кейн тренируется в общей группе "Тоттенхэма"

Нападающий и вице-капитан "Тоттенхэма" Харри Кейн тренируется в общей группе с защитником Беном Дэвисом, сообщает официальный Твиттер "шпор".

Полузащитник Деле Алли продолжает реабилитацию после повреждения подколенного сухожилия. 22-летний англичанин уже тренируется на футбольном поле.

Медицинский штаб "Тоттенхэма" оценивает состояние защитника Дэнни Роуза, который заболел.