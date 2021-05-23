Кейн стал вторым футболистом в истории АПЛ, который выиграл гонку бомбардиров и стал лучшим ассистентом в одном сезоне
Лучшим бомбардиром сезона-2020/21 чемпионата Англии стал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Он забил 23 гола. Англичанин на 1 мяч опередил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Лучшим ассистентом сезона также стал Кейн, отдавший 14 голевых передач. Второе место разделили полузащитники «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и «Манчестер Сити» Кевин де Брейне — по 12 ассистов.
Кейн — второй футболист в истории АПЛ, ставший лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в одном и том же сезоне. Ранее это удавалось лишь Энди Коулу — за «Ньюкасл» в сезоне-1993/94 (34 гола и 13 результативных передач).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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