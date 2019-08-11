Кейн считает, что ему повезло оформить дубль в матче с "Астон Виллой"

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу над "Астон Виллой" (3:1) в стартовом туре АПЛ. На счету форварда дубль.

– Нам пришлось увеличить темп игры во второй половине встречи, – цитирует BBC форварда -. Мы хорошо прессинговали. Когда Н’Домбеле забил первый гол, то не собирались останавливаться. К счастью, мне повезло забить два гола. Это только первая игра, приятно побеждать дома.

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