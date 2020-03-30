Кейн рассказал, в каком случае покинет «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал, при каких обстоятельствах покинет клуб. Ранее сообщалось о заинтересованности к нему со стороны «Реала» и «Ювентуса».

— Меня часто об этом спрашивают, — сказал Кейн Джейми Реднаппу во время прямого эфира в Instagram. — Это один из тех вопросов, на который я не могу ответить положительно или отрицательно. Я люблю «Тоттенхэм».

Если не буду чувствовать, что мы растем как команда, что мы движемся в верном направлении, то я не из тех, кто захочет остаться ради того, чтобы остаться. Я амбициозен.

Кейн не играет с начала января из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне 26-летний англичанин провел 25 матчей, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.