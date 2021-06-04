Кейн призвал дальше вставать на колено в поддержку Black Lives Matter
09:41
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн высказался по поводу необходимости перед матчами вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter. По его словам, нужно продолжать это делать.
«Думаю, это действительно важно, — цитирует Кейна Evening Standard. — Многие говорят о том, что прежнего эффекта уже нет, но я думаю, что надо продолжать это делать.
На нас смотрят миллионы людей по всему миру. Возможно, кто-то увидит нас впервые и заметит, что мы встали на колено, а затем задастся вопросом, мол, зачем мы это сделали. Так мы распространим идею дальше".
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