Кейн практически восстановился от травмы

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн рассказал, что почти восстановился от травмы подколенного сухожилия. Чемпионат Англии приостановлен, как минимум, до 30 апреля из-за коронавируса.

— С точки зрения реабилитации и личной точки зрения, у меня все хорошо, — цитирует пресс-служба клуба Кейна. — Сейчас я нахожусь на хорошей стадии и просто усердно работаю, делая много восстановительных упражнений. Осталось посмотреть, что произойдет с сезоном. В обычных условиях надеюсь вернуться через две или три недели. Сейчас речь идет о повышении моей физической формы.