Кейн повторил рекорд АПЛ по голам головой за сезон

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн повторил рекорд чемпионата Англии по голам головой в одном сезоне, сообщает Opta.

Он забил 9 мячей головой в этом сезоне и превзошел достижение Данкана Фергюсона, который установил его в сезоне-1997/98.

В текущем сезоне 29-летний форвард сыграл 38 матчей за «шпор» в текущем сезоне, забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи.

Его команда располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 49 очков за 28 матчей.