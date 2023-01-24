Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:15

Кейн планирует начать переговоры с «Тоттенхэмом» о новом контракте

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн объявил, что планирует начать переговоры со своим клубом о новом контракте «в ближайшие месяцы».

«Уверен, мы поговорим в ближайшие месяцы, но сейчас я лишь сосредоточен на сезоне и на том, чтобы приносить как можно больше пользы команде. Еще многое на кону.

Конечно, я по-прежнему хочу выигрывать трофеи с «Тоттенхэмом». Это моя цель с тех пор, как я начал играть за первую команду. Пока этого не случилось.

У нас очень хороший состав, великолепный тренер, и нет причин, почему мы не сможем достичь успеха в этом сезоне. Нам просто нужно сделать все возможное, а в мае станет видно», — цитирует Кейна Evening Standard.

Нынешнее соглашение 29-летнего игрока со «шпорами» рассчитано до 2024 года.

23 января в матче 21-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0) английский форвард стал автором победного мяча и повторил рекорд Джимми Гривза, который выступал за клуб с 1961 по 1970 год. Кейн забил свой 266-й гол за «Тоттенхэм».

Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Хачанов — уже в полуфинале. Громкий успех россиянина на Australian Open
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» предложит 40 миллионов фунтов за форварда «Эвертона» Гордона

Гари Невилл порассуждал о будущем Конте в «Тоттенхэме»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости