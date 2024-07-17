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Кейн — об отставке Саутгейта: «Босс, спасибо за все, что вы сделали для меня и сборной Англии»

Виктория Кравченко
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал отставку Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной команды.

«Босс, спасибо за все, что вы сделали для меня и команды. Вы один из самых лучших тренеров Англии, мне было приятно носить капитанскую повязку в этой команде», — написал футболист в соцсетях.

53-летний специалист тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

На Евро-2024 года сборная Англии проиграла в финале Испании со счетом 1:2.

Гарри Кейн
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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