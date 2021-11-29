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Кейн обратился к болельщикам «Тоттенхэма», которые 31 час добиралась до стадиона, но не попали на матч из-за снегопада

09:38
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отреагировал на публикацию болельщика «шпор» в Twitter, который вместе с женой 31 час добирался из Далласа (Техас, США) до Бернли, где должен был пройти матч 13-го тура чемпионата Англии с «бордовыми».

«Я только что получил этот твит и мне очень вас жаль! — написал Кейн в Twitter. - За вашу преданность и в качестве компенсации за отмену игры хотел бы пригласить вас на домашнюю встречу в качестве моего гостя, когда вы в следующий раз будете в Лондоне».

Напомним, что встречу «Бернли» с «Тоттенхэмом» перенесли из-за погодных условий. За час до начало игры стадион «Торф Мур» засыпало снегом.

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Карен Саркисян все материалы автора

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