Кейн не сыграет в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура чемпионата Англии. В заявку «шпор» на встречу не попал нападающий Харри Кейн.
Ранее сообщалось, что 28-летний англичанин может стать игроком «Манчестер Сити».
12 августа появилась информация о том, что «Сити» предложил «Тоттенхэму» 150 миллионов евро за Кейна.
В составе «Сити» дебютирует Джек Грилиш, который стал самым дорогим английским футболистом в истории.
«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Хейбьерг, Скипп, Алли, Бергвейн, Моура, Сон.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Аке, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Грилиш, Стерлинг, Марез, Торрес.
Встреча пройдет сегодня, 15 августа, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».
Your team to face @ManCity! ? pic.twitter.com/BUFdDIMny8— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 15, 2021
Методология
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