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Кейн может успеть восстановиться к матчу с «Арсеналом»

10:15
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сообщил, что нападающий Харри Кейн может принять участие в матче 11-го тура АПЛ против «Арсенала».

— Я верю, что Харри восстановится, — приводит Goal слова Моуринью. — У него есть проблемы, но я думаю, что он сыграет против «Арсенала».

Кейн пропустил встречу 5-го тура групповой стадии Лиги Европы с ЛАСК (3:3) из-за недомогания. В сезоне-2020/21 27-летний англичанин забил 13 голов и отдал 11 результативных передач в 16 матчах за «Тоттенхэм».

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