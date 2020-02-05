Кейн будет восстанавливаться после операции на Карибах

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн? отправился на Карибы, чтобы ускорить выздоровление после операции , сообщает Evening Standard.

26-летний форвард в начале января перенес операцию на задней поверхности бедра в связи с травмой, полученной в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (0:1). Ожидается, что он вернется на поле в апреле.

В текущем сезоне Кейн провел 20 матчей в АПЛ, в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи. В пяти встречах Лиги чемпионов форвард забил 6 голов.