Кэйхилл считает, что удаление Феликса стало ключевым моментом матча «Фулхэм» — «Челси»

Бывший защитник «Челси» Гэри Кэйхилл прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Удаление — всегда важный момент в игре. Оно переворачивает игру с ног на голову. Грэму Поттеру остается задаваться вопросом, когда удача будет на его стороне», — цитирует BBC Кэйхилла.

«Фулхэм» набрал 31 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» идет на 10-й строчке (25 очков).