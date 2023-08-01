Кевин Дюрант получил в подарок именную футболку «Челси»

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант встретился с защитником «Челси» Бенджамином Чилуэллом и получил в подарок футболку клуба со своей фамилией.

Фото ФК «Челси»

34-летний Дюрант был обменян в «Финикс» из «Бруклин Нетс» в феврале. Баскетболист является двукратным чемпионом НБА, он дважды признавался самым ценным игроком финала.

Игроки «Челси» сейчас находится в США в рамках предсезонного турне.