Де Брейне считает, что победа в АПЛ важнее, чем титул в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне предпочтет титул АПЛ победе в Лиге чемпионов.

«Если нужно выбирать, то я предпочту АПЛ. Это демонстрирует стабильность игрока и того, что ты сделал в течение всего сезона. В Лиге чемпионов нужно быть в порядке лишь в определенные моменты. Если сравнивать с чемпионатом, в котором больше игр, то Лига чемпионов похожа на лотерею.

Стали бы мои личные достижения значительнее, если бы мы, например, выиграли Лигу чемпионов в прошлом году? Для меня, как для игрока, нет. Есть легенды футбола, которые не побеждали в Лиге чемпионов. В конце карьеры я не стану сожалеть о том, чего не достиг", — приводит слова де Брейне Daily Mail.

30-летний хавбек в составе «Сити» трижды выигрывал в АПЛ. В сезоне-2020/21 команда вышла в финал Лиги чемпионов, в котором уступила «Челси» (0:1).

Сегодня, 6 марта, «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед», начало — в 19:30 по московскому времени.

Кевин де Брейне в сезоне-2021/22 сыграл 30 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал семь результативных передач.