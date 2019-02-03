Кевин Де Брейне: "Я всегда хочу быть на лучшем уровне, но иногда мое тело просто говорит "нет"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне рассказал, что счастлив играть в футбол после ряда травм. Он также отметил, что иногда ему требуется больше времени для восстановления, но он стремится быть в лучшей форме.

- Я счастлив быть в хорошей форме, - приводит Goal слова Де Брейне. - Для меня это были долгие полгода, но я счастлив, что теперь могу играть в футбол. Иногда я чувствую себя хорошо, иногда хуже или мне нужен день, чтобы восстановиться. Но я стараюсь каждый день быть на самом лучшем уровне. Я всегда хочу быть лучше. Но иногда мое тело просто говорит "нет", и я должен принять это как должное.

Сейчас я ничего не чувствую в колене, но мы играем так много игр. У меня не было предсезонной подготовки, и я физически пытаюсь выйти на уровень прошлого года. Я всегда играю в одном стиле. Я не собираюсь делать что-то другое, чтобы показать, что я в деле.

Напомним, что Де Брейне пропустил почти всю осень: в ноябре игрок получил повреждение в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против "Фулхэма" (2:0) и выбыл из строя на месяц. На тот момент он совсем недавно восстановился от травмы колена, которую получил в августе.

Все о чемпионате Англии - здесь