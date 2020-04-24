Кевин Де Брейне: «У меня нет слабых мест»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне оценил свой уровень игры.

— Сейчас мне тяжело оценить свою форму, но в данный момент по игре у меня нет слабых мест, — цитирует Sky Sports Де Брейне. — Чувствую себя комфортно в любом аспекте игры. В «Вольфсбурге» я здорово справлялся, но в последние три сезона у меня были перепады формы. Счастлив, что теперь могу держать стабильный уровень. С первой игры сезона против «Вест Хэма» до последней против «Реала» я играл отлично. Восхищаюсь многими, но мне нравится ощущать себя уникальным. У полузащитника не должно быть слабых мест. Футбол развивается, поэтому приходится усердно работать, чтобы успевать и в атаке, и в защите.

В сезоне-2019/20 Де Брейне забил 9 голов и отдал 20 результативных передач в 35 матчах за «Манчестер Сити».