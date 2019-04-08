Кевин Де Брейне – о новом стадионе "Тоттенхэма": "Будто это нечто особенное"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", сообщает The Telegraph.

Встреча пройдет 9 апреля на новом домашнем стадионе "шпор" "Тоттенхэм Стэдиум".

– Вас не беспокоит, что "Тоттенхэм" примет вас на новом стадионе?

– Не думаю, что будет какая-то разница. Возможно, они будут чуть больше заведены, но, в конце концов, это стадион с болельщиками. На "Уэмбли" с 80 тысячами болельщиков или на этом стадионе, будет то же самое. Матч будет тяжелым, но я думаю, что все будет в порядке. Я не беспокоюсь по поводу стадиона. Я беспокоюсь о команде, против которой мы играем. Все говорят о стадионе, как будто это нечто особенное. У всех есть стадион, у всех есть болельщики. Они придут их поддержать, – приводит слова Де Брейне The Telegraph.

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