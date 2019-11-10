Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

— Нашей команде нужно сохранять спокойствие, — цитирует Де Брейне Sky Sports. — Это, пожалуй, самое сложное и самое важное. Если нервничаешь и беспокоишься, соперник чувствует это. Здесь либо мы их, либо они нас.

О значении этого матча в чемпионской гонке можно будет говорить только после окончания сезона. Еще слишком рано. Независимо от результата, я буду чувствовать уверенность.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдет 10 ноября и начнется в 19:30.