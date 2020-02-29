Кевин Де Брейне: «Наверное, по уровню я не так далеко от «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне заявил, что считает себя одним из главных претендентов на звание лучшего футболиста года.

— Наверное, по уровню я не так далеко от «Золотого мяча», но кто я такой, чтобы решать? Я просто стараюсь действовать настолько хорошо, насколько это возможно. Хорошо играл в последние пару лет, особенно в прошлом сезоне. Да, были травмы, но когда я выходил на поле, то был в порядке. Не знаю, кто выбирает лучшего футболиста года, но мне кажется, что я близок к этому званию.

В сезоне-2019/20 Де Брюйне забил 9 мячей и отдал 20 результативных передач в 34 матчах за «Манчестер Сити». В номинации на «Золотой мяч» в 2019 году 28-летний бельгиец занял 14 место.