Кевин Де Брейне: «Мне плевать, что Месси не перешел в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал о своем отношении к слухам о переходе в команду нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

— Мне плевать, — цитирует Daily Mail Де Брейне. — Мне действительно все равно. Конечно, если бы Месси перешел в «Манчестер Сити», то он помог бы нашей команде, ведь он, по моему мнению, лучший футболист всех времен. Тем не менее, я никогда не уделяю много внимания тому, кто может прийти и что может произойти. Нужно играть с футболистами, которые есть в команде, и я думаю, что у нас в этом плане неплохой состав. Было бы глупо предполагать, что произойдет, если к нам перейдет определенный футболист. В футболе это происходит постоянно. Вроде человек уже практически перешел, а трансфер в итоге срывается.

Ранее сообщалось, что Месси может уйти из «Барселоны», а «Манчестер Сити» является главным претендентом на аргентинца. Аргентинец подтвердил, что хотел уйти из нынешней команды, но объявил, что проведет в Каталонии как минимум еще один год.