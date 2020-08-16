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Кевин Де Брейне — лучший игрок сезона в АПЛ

12:15
Кевин Де Брейне. Фото Reuters
Кевин Де Брейне. Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне признан лучшим игроком чемпионата Англии сезона-2019/20, сообщает пресс-служба АПЛ.

В голосовании 29-летний бельгиец обошел голкипера Ника Поупа («Бернли»), защитника Трента Александер-Арнолда («Ливерпуль»), хавбеков Джордан Хендерсона и Садьо Мане (оба — «Ливерпуль») и форвардов Дэнни Ингза («Саутгемптон»), Джейми Варди («Лестер»).

В минувшем сезоне Де Брейне провел 35 матчей за «горожан» в лиге забил 13 голов и сделал 21 результативную передачу.

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