Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне признан лучшим игроком чемпионата Англии сезона-2019/20, сообщает пресс-служба АПЛ.

В голосовании 29-летний бельгиец обошел голкипера Ника Поупа («Бернли»), защитника Трента Александер-Арнолда («Ливерпуль»), хавбеков Джордан Хендерсона и Садьо Мане (оба — «Ливерпуль») и форвардов Дэнни Ингза («Саутгемптон»), Джейми Варди («Лестер»).

В минувшем сезоне Де Брейне провел 35 матчей за «горожан» в лиге забил 13 голов и сделал 21 результативную передачу.