Кевин Де Брейне: "Если вам не нравится давление на "Ман Сити", то лучше уйти"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне рассказал о давлении, которое оказывается на футболистов "горожан", сообщает Goal.com.

Напомним, что "Ман Сити" ранее завоевал трофей Кубка лиги, переиграв в финале "Челси" (0:0, 4:3 - по пен.). "Горожане" занимают второе место в турнирной таблице АПЛ с 68 очками.

– Нам нужно смотреть только на самих себя. Календарь очень сложный. Мы участвуем во всех турнирах, играем хорошо, побеждаем. Нужно продолжать идти вперед. Если вы переходите в этот клуб, и вам не нравится давление, лучше уйти.

Знаю, что люди ждут от нас, что мы будем выигрывать каждый матч со счетом 5:0, но нам все равно. Главное – создавать моменты, – приводит слова Де Брейне Goal.com.

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