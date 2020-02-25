Кевин Де Брейне: «Если потребуется, я готов бить пенальти»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне прокомментировал плохую реализацию пенальти в команде. По его словам, он готов взять на себя роль штатного пенальтиста.

Горожане в текущем сезоне не забили одиннадцатиметровый пять раз из семи.

— Готов ли я бить пенальти? Почему бы и нет. Мне без разницы, — приводит слова футболиста Manchester Evening News. — Мне кажется, что пенальти важнее для нападающих, это добавляет им голов в статистику. Для меня это не принципиально, но если требуется, я готов бить пенальти. Понятно, что окончательное решение за тренером.

Если ты побеждаешь в матче, то незабитый пенальти тебя не беспокоит, но другая ситуация, если это приводит к потере очков. Наверное, у нас сейчас сложный период в этом аспекте, но бывали времена, когда мы забивали много пенальти. Такое может случиться с каждым, глупо винить ребят.

Команда Хосепа Гвардьолы находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 57 очков в 27 матчах. Завтра в 23:00 горожане встретятся с «Реал Мадридом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».