Кевин Де Брейне: "Если "Ман Сити" выиграет все четыре турнира, то будем считаться лучшей командой в истории"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне после завоевания трофея Кубка лиги оценил шансы клуба победить в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов, передает Sky Sports.

Напомним, что вчера, 24 февраля "Ман Сити" одержал победу над "Челси" в финале Кубка лиги (0:0, 4:3 - по пен.).

– Это почти невозможно. "Манчестер Сити" намерен выиграть как можно больше матчей. Если мы сделаем это, то будем считаться лучшей командой в истории, потому что никто этого еще не сделал. Мы стремимся к этому. Хотим выиграть как можно больше, но не думаем о четырех трофеях сразу. Если мы выиграем три, то, возможно, перед финальным матчем Лиги чемпионов задумаемся об этом. Но не раньше, – приводит слова Де Брейне Sky Sports.

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