Кевин Де Брейне: «Думаю, «Ливерпуль» выиграет почти все в этом сезоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне поделился мнением об игре «горожан» в сезоне-2019/20, а также отдал должное выступлению «Ливерпуля».

— Мы хорошо играли, но потеряли слишком много очков, — цитирует Sky Sports Де Брейне. — Нынешний сезон похож на первый при Гвардьоле, тогда мы тоже показывали отличную игру, но часто ошибались. В некоторых матчах ты думаешь, что у тебя все под контролем, но в последние 5-10 минут теряешь преимущество. В период, когда «Ливерпуль» не теряет очки, каждая осечка имеет вес. Мне кажется, что даже если бы мы играли лучше, чем сейчас, мерсисайдцы бы все равно никому не уступили. Думаю, «Ливерпуль» выиграет почти все в этом сезоне, эта команда заслужила наконец стать чемпионом.

После 27 туров чемпионата Англии-2019/20 «Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 22 очка.