Кевин де Брейне: «Было бы неплохо оформить хет-трик»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне остался доволен игрой с «Арсеналом» (3:0) в матче чемпионата Англии. Бельгиец в этой встрече оформил дубль.

— В моменте с первым голом я старался сохранять спокойствие и грамотно открыться. Мяч удачно лег на ногу, — цитирует ВВС де Брейне. — Второй гол был немного похож на первый в этом смысле. Вратарь не видел момента удара — ему не хватило времени для реагирования.

Было бы неплохо оформить хет-трик, но два гола и уверенная победа — это приятно. Думаю, каждый раз, когда вы проигрываете, единственное, что можете сделать — это победить в следующем матче. Если мы теряем очки, то сразу же реагируем победой. Мы знаем, что в этом сезоне у нас не лучшее положение. Но мы продолжаем бороться. Впереди много матчей.