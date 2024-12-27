Джонс: «Именно Клопп создал команду, которую «Ливерпуль» имеет сейчас»

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс после победы над «Лестером» (3:1) в матче 18-го тура АПЛ рассказал, что бывший тренер команды Юрген Клопп поздравил его с 100-й игрой за «красных».

«Обычно после матчей я отправляю смс-ки семье и увидел сообщение от Клоппа, в котором говорилось: «Поздравляю с сотней игр и желаю успехов в 500-й игре. Я подумал: «О чем он?» Только что проверил статистику и теперь горжусь этим достижением. Именно Юрген создал команду, которую мы имеем сейчас. Основа была заложена, а Арне Слот ее продолжил», — цитирует BBC Джонса.

Пять лет назад Джонс дебютировал за «Ливерпуль» под руководством Клоппа.