Кэррик повторил тренерский рекорд по набранным очками в чемпионате Англии

«Манчестер Юнайтед» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Майкла Кэррика в девяти матчах АПЛ набрал 23 очка (семь побед и две ничьи, включая оба периода работы в команде).

Как сообщает Opta, это лучший результат по итогам девяти игр в истории турнира наряду с австралийцем Анге Постекоглу, который работал в «Тоттенхэме».

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в таблице чемпионата Англии с 51 очком после 28 встреч.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.