Кэррик опроверг информацию о том, что Рангник помог «Манчестер Юнайтед» подготовиться к матчу с «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал информацию о том, что немецкий специалист Ральф Рангник оказал влияние на подготовку команды к матчу 13-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1).

«Нет, это неправда, — приводит слова Кэррика Evening Standard. — У меня нет никакой информации на этот счет. Я был полностью сосредоточен на матче, моя голова и так была загружена. Но уверен, что, если что-то произойдет, мне сообщат об этом».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Рангника на пост главного тренера 29 ноября. Немецкий специалист будет возглавлять команду до конца нынешнего сезона.