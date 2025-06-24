Керкез подпишет контракт с «Ливерпулем» до 2030 года

Защитник «Борнмута» Милош Керкез близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, стороны согласовали трансфер 21-летнего венгра. Соглашение будет рассчитано до лета 2030 года. В ближайшее время игрок пройдет медобследование.

В прошлом сезоне Керкез сыграл 41 матч во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 6 результативных передач.