Керкез подпишет контракт с «Ливерпулем» до 2030 года
Защитник «Борнмута» Милош Керкез близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, стороны согласовали трансфер 21-летнего венгра. Соглашение будет рассчитано до лета 2030 года. В ближайшее время игрок пройдет медобследование.
В прошлом сезоне Керкез сыграл 41 матч во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 6 результативных передач.
Новости