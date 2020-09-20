Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард признал, что голкипер Кепа Аррисабалага совершил ошибку в матче 2-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2).

— Кепа совершил большую ошибку. Явная ошибка. Если бы не эта ошибка и если бы не промах с пенальти, мы бы завершили матч вничью 1:1, — приводит слова Лэмпарда BBC. — Вообще-то, во многих отношениях я радостнее, чем после матча с «Брайтоном». Мы проявили дух и характер, и отдельные игроки показали много хороших вещей.

Моя работа как тренера состоит в том, чтобы вселить в Кепу уверенность. Эта была явная ошибка, и Кепа осознает это.

По моментам в первом тайме игра была равной. Красная карточка изменила ход матча, изменила мой разговор в перерыве, заставила нас перестроиться. Дальше мы были обречены на сложную игру.