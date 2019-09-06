Кепа Аррисабалага: «Я не горжусь тем, как поступил с Сарри»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага признал, что не гордится своим поступком в финале Кубка лиги с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Испанец отказался уходить на замену и не подчинился приказу главного тренера Маурицио Сарри, который минувшим летом возглавил «Ювентус».

— Я не горжусь тем, что тогда произошло. У меня была тяжелая неделя, — цитирует Sky Italia Аррисабалагу. — Это был мгновенный порыв. Все случилось очень быстро. Я извинился. Он объяснил мне, что чувствовал. Мы закончили конфликт на следующий день. Это была неприятная ситуация, но мы хорошо расстались.