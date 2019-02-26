Кепа Аррисабалага: "Хочу извиниться за свое поведение перед тренером, клубом, товарищами по команде и болельщиками. Я извлеку урок из этого эпизода"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага извинился за свое поведение в конце финала Кубка лиги против "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 по пенальти). Испанец на 118-й минуте отказался уходить на замену, чем вызвал истерику у главного тренера команды Маурицио Сарри.

Испанец получил повреждение в самом конце дополнительного времени. Сарри решил заменить вратаря, и Вилли Кабальеро уже был готов к выходу на поле. Судьи объявили о замене, однако Кепа отказался уходить с поля, показав, что с ним все в порядке.

Главный арбитр Джонатан Мосс призвал Сарри разобраться в ситуации. В итоге Аррисабалага остался на поле, а Сарри пнул бутылку и ушел в подтрибунное помещение, однако вскоре вернулся обратно.

Клуб провел расследование инцидента, выслушал обе стороны и принял решение оштрафовать голкипера на недельную зарплату. Эта сумма будет переведена в благотворительный фонд Chelsea Foundation. Сам Кепа принес извинения за свое поведение.

– Вчера я был очень рад сыграть в своем первом финале Кубка за "Челси" и очень гордился выступлением команды, – приводит пресс-служба клуба слова Аррисабалаги. – Я много думал о вчерашних событиях. Хоть и произошло недоразумение, я, поразмыслив обо всем, понял, что допустил большую ошибку в том, как я повел себя в данной ситуации. Сегодня я хотел бы лично извиниться перед тренером, Вилли, партнерами по команде и клубом. Я сделал это, и теперь я хотел бы извиниться перед фанатами. Я извлеку урок из этого эпизода и приму любое наказание или дисциплинарное решение, которые клуб сочтет уместным.

Напомним, что основное и дополнительное время матча завершились нулевой ничьей. В серии пенальти точнее оказалась команда Хосепа Гвардьолы.

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