Келвин Филлипс хочет продлить контракт с «Лидсом»

Полузащитник «Лидса» Келвин Филлипс через своего агента призвал клуб сдержать слово и предложить ему новый контракт, сообщает Daily Star.

«Насколько мне известно, отклоненное предложение могло бы стать рекордом и для покупающего, и для продающего клубов.

Поэтому я надеюсь, что теперь «Лидс» сдержит свое обещание насчет нового контракта и положит конец спекуляциям насчет его будущего в преддверии лета», — сообщил агент Кевин Шарп.

В прошлом месяце «Лидс» отклонил три предложения «Вест Хэма» о покупке Филлипса, в том числе в заключительный день трансферного окна в размере 55 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2021/22 Филлипс провел 15 матчей за «Лидс», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.