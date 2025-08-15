Футбол
15 августа, 06:43

Каземиро уверен, что «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Каземиро.
Фото Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро выразил полную уверенность в том, что его команда выиграет АПЛ в сезоне-2025/26.

33-летний бразилец в интервью британскому журналу GQ на вопрос, о том, кто станет победителем турнира ответил: «Манчестер Юнайтед».

Новый сезон в АПЛ стартует в пятницу, 15 августа. В первом туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Арсенала». Игра состоится в воскресенье, 17 августа, и начнется в 18.30 по московскому времени.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
  • DemolisherAjax

    Ну еще бы он сказал что МЮ займет 14-ое место почетное ))) Откуда такая уверенность - совсем не понятно :) Напокупали шлака очередного и к тому же от прошлого не избавились :) Шампиньоны:)

    15.08.2025

  • Blind.Piew

    А какой другой ответ на этот вопрос должен был дать футболист МЮ?

    15.08.2025

  • dedpihto59

    :fingers_crossed:

    15.08.2025

  • Diman_madridista

    Ну для такого издания как Джи Кью ответ сгодится ) Только я не вижу оснований говорить о его "полной уверенности" в чемпионстве. Ляпнул и ляпнул

    15.08.2025

  • Бергкамп 10

    их в тройке не будет

    15.08.2025

  • hant64

    Вот в том, что МЮ в этом сезоне будет выше 15 прошлогоднего места, я уверен, но чемпионство? Каземиру, не смеши тапки болел красных дьяволов.

    15.08.2025

