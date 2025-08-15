Каземиро уверен, что «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро выразил полную уверенность в том, что его команда выиграет АПЛ в сезоне-2025/26.

33-летний бразилец в интервью британскому журналу GQ на вопрос, о том, кто станет победителем турнира ответил: «Манчестер Юнайтед».

Новый сезон в АПЛ стартует в пятницу, 15 августа. В первом туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Арсенала». Игра состоится в воскресенье, 17 августа, и начнется в 18.30 по московскому времени.