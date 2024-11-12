Каземиро обратился к ван Нистелрою после ухода из «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро обратился к экс-тренеру клуба Руду ван Нистелрою. Голландец в течение 4 матчей исполнял обязанности тренера «МЮ» после отставки Эрика тен Хага.
«Благодарен навсегда. Легенда», — написал бразилец в соцсети.
1 ноября клуб объявил о подписании контракта с португальцем Рубеном Аморимом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|
3
|Челси
|11
|5
|4
|2
|21-13
|19
|
4
|Арсенал
|11
|5
|4
|2
|18-12
|19
|
5
|Нот. Форест
|11
|5
|4
|2
|15-10
|19
|
6
|Брайтон
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|
7
|Фулхэм
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
8
|Ньюкасл
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|
9
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|17-17
|18
|
10
|Тоттенхэм
|11
|5
|1
|5
|23-13
|16
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|
12
|Борнмут
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|
13
|МЮ
|11
|4
|3
|4
|12-12
|15
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Лестер
|11
|2
|4
|5
|14-21
|10
|
16
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|
17
|Ипсвич
|11
|1
|5
|5
|12-22
|8
|
18
|Кр. Пэлас
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|
19
|Вулверхэмптон
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.11
|15:30
|
Лестер – Челси
|- : -
|23.11
|18:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|23.11
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|23.11
|18:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|23.11
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|23.11
|18:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|23.11
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|24.11
|19:30
|
Ипсвич – МЮ
|- : -
|25.11
|23:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|9
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|10
|1
|2
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