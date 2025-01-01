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Сегодня, 16:34

Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро в зимнее или летнее трансферное окно покинет клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубу необходимо продавать игроков, чтобы привлечь новых. Бразильский футболист может быть продан в случае хорошего предложения.

Ранее сообщалось, что 32-летний Каземиро отказался возвращаться в «Реал».

Полузащитник в текущем сезоне провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола. Контракт игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Источник: Фабрицио Романо
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Ливерпуль» отклонил все предложения по трансферу Трента
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
3
 Арсенал 18 10 6 2 35-16 36
4
 Челси 19 10 5 4 38-23 35
5
 Ньюкасл 19 9 5 5 32-21 32
6
 Ман. Сити 19 9 4 6 32-26 31
7
 Борнмут 19 8 6 5 29-23 30
8
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
9
 Астон Вилла 19 8 5 6 28-31 29
10
 Брайтон 19 6 9 4 29-28 27
11
 Тоттенхэм 19 7 3 9 41-28 24
12
 Брентфорд 18 7 3 8 32-32 24
13
 Вест Хэм 19 6 5 8 23-35 23
14
 МЮ 19 6 4 9 21-26 22
15
 Кр. Пэлас 19 4 8 7 20-27 20
16
 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 19 3 6 10 18-33 15
19
 Лестер 19 3 5 11 22-42 14
20
 Саутгемптон 19 1 3 15 12-39 6
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29.12 17:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 2
29.12 18:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 1
29.12 18:00
Эвертон – Нот. Форест
 0 : 2
29.12 18:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
29.12 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 2 : 2
29.12 20:15
Вест Хэм – Ливерпуль
 0 : 5
30.12 22:45
Астон Вилла – Брайтон
 2 : 2
30.12 22:45
Ипсвич – Челси
 2 : 0
30.12 23:00
МЮ – Ньюкасл
 0 : 2
1.01 20:30
Брентфорд – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 15 1 5
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