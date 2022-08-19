Каземиро будет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» более 400 тысяч евро в неделю

Полузащитник «Реала» Каземиро близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», утверждает The Athletic.

Стороны уже согласовали условия личного контракта футболиста. 30-летний бразилец будет получать в «МЮ» 413 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что сумме трансфера составит 60 миллионов евро.

Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года.

Всего за «сливочных» футболист в 336 матчах забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. В «Реале» Каземиро выиграл 18 трофеев.