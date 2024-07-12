Каземиро близок к переходу в «Аль-Иттихад»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 32-летний бразилец близок к переходу в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 32 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.