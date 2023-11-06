Кайседо: «Мы делаем все, чтобы вывести «Челси» на то место, которое он заслуживает»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо отреагировал на слова Энцо Фернандеса, заявившего, что со временем команда станет одной из лучших в АПЛ.

«Согласен на сто процентов. Для этого нужно немного времени. Те, кто сейчас в нас не верит, в конце концов убедятся в этом, потому что мы делаем все, чтобы вывести клуб на то место, которое он заслуживает, и где он был раньше», — приводит Sky Sports слова Кайседо.

«Челси» на данный момент занимает 13-е место в АПЛ, набрав 12 очков за 10 туров. 6 ноября синие на выезде сыграют против «Тоттенхэма». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Команду с мая 2023 года возглавляет 51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино.