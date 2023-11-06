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Сегодня, 08:51

Кайседо: «Мы делаем все, чтобы вывести «Челси» на то место, которое он заслуживает»

Алина Савинова
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Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо отреагировал на слова Энцо Фернандеса, заявившего, что со временем команда станет одной из лучших в АПЛ.

«Согласен на сто процентов. Для этого нужно немного времени. Те, кто сейчас в нас не верит, в конце концов убедятся в этом, потому что мы делаем все, чтобы вывести клуб на то место, которое он заслуживает, и где он был раньше», — приводит Sky Sports слова Кайседо.

«Челси» на данный момент занимает 13-е место в АПЛ, набрав 12 очков за 10 туров. 6 ноября синие на выезде сыграют против «Тоттенхэма». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Команду с мая 2023 года возглавляет 51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Источник: https://www.skysports.com/football
Футбол
ФК Челси
Мойсес Кайседо
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Почеттино: «Надеюсь, что смогу остаться в «Челси» до самой смерти!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
3
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4
 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
7
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
8
 МЮ 11 6 0 5 12-16 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Кр. Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
11
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
12
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
13
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
14
 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14-19 12
15
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16
 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17
 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19
 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
Результаты / календарь
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38 тур
4.11 15:30
Фулхэм – МЮ
 0 : 1
4.11 18:00
Брентфорд – Вест Хэм
 3 : 2
4.11 18:00
Бернли – Кр. Пэлас
 0 : 2
4.11 18:00
Эвертон – Брайтон
 1 : 1
4.11 18:00
Ман. Сити – Борнмут
 6 : 1
4.11 18:00
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
 2 : 1
4.11 20:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
5.11 17:00
Нот. Форест – Астон Вилла
 2 : 0
5.11 19:30
Лутон Таун – Ливерпуль
 1 : 1
6.11 23:00
Тоттенхэм – Челси
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 9 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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