Кайседо: «Начало в «Челси» было для меня трудным, я чувствовал большое давление»
Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо рассказал о давлении, с которым ему пришлось столкнуться в клубе из Фулема.
«Начало было для меня трудным, потому что ты в большом клубе, за тебя отдали большую сумму, и ты должен побеждать в каждой игре. Это было тяжело. Когда я был в «Брайтоне», давления было меньше. В «Челси» все по-другому. Я чувствовал большое давление, но после последних четырех или пяти месяцев я стал ощущать себя в клубе более комфортно. Многие люди вокруг меня помогли мне. Я знаю, что из себя представляю. Но иногда приходится трудно, если у тебя нет крепкого духа», — приводит Daily Mail слова Кайседо.
Эквадорец перешел в «Челси» из «Брайтона» летом 2024 года. Синие отдали за хавбека 115 миллионов фунтов стерлингов (около 133 миллионов евро).
В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 48 матчей за «Челси» во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 4 результативные передачи.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
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|0
|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -